Ilprimatonazionale.it - Milan, 125 anni tra inferno e paradiso

Leggi su Ilprimatonazionale.it

“Saremo una squadra di diavoli. I nostri colori saranno il rosso come il fuoco e il nero come la paura che incuteremo agli avversari!”Herbert KilpinRoma, 8 dic – Il 16 dicembre 1899 (data convenzionale scelta dalla società, ma alcune fonti indicano il 13 ed altre il 18) nasceva ao ilFoot Ball and Cricket Club, una delle più antiche e gloriose squadre di calcio italiane, che oggi tutti conosciamo come Associazione Calcio.Una fredda sera di dicembre.In quella fredda sera di dicembre di 125fa si radunarono infatti alla Fiaschetteria Toscana di via Berchet ao un gruppo di italiani e di inglesi che volevano portare anche nel capoluogo lombardo il gioco del calcio. Così come era già stato fatto in altre città, specialmente Genova e Torino. Primo Presidente del club venne nominato Alfred Ormond Edwards (colui che portava in dote soldi ed influenza sociale).