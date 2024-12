Ilfattoquotidiano.it - Manifestano pacificamente a Venezia. Daspo urbano a due attiviste di Ultima Generazione

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Due aderenti alla campagna Fondo Riparazione dihanno approfittato del passaggio della nona maratona di Babbo Natale in Piazza San Marco aper dare vita a una silenziosa, pacifica presa di posizione a favore dell’ambiente. Le due ragazze si sono sedute sui masegni, mostrando due cartelli. Il primo, con la scritta “A Valencia è durato pochi giorni e a?”, allude all’inondazione di alcune settimane fa e al rischio perdi essere sommersa a causa dell’innalzamento del livello del mare. Il secondo – “Stiamo correndo verso il collasso” – è un’ammonizione planetaria riferita al cambiamento climatico.“Le duesono rimaste in silenzio come si fa quando si è in lutto, portando consapevolezza nell’atmosfera di festa e consumo”, spiega un comunicato di