Oasport.it - LIVE Snowboard, PSL Yanqing 2024 in DIRETTA: Bagozza vince, 2° Messner, Italia in estasi! Ma Bormolini non raccoglie punti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.51 Si chiude qui la nostratestuale dello slalom di. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata.7.48 Grazie al successo odierno Danielebalza al comando della classifica di slalom con 145, 5 meglio proprio di Gabriel.7.45incon la quarta vittoria stagionale e l’ottavo podio. Uniche note stonate le premature eliminazioni in qualificazione di Maurizioe Lucia Dalmasso.7.43! Finale bellissima tra gli azzurri, appaiati praticamente per tutto il tracciato. Soltanto 3 centesimi permettono a Daniele di aggiudicarsi la gara odierna. Applausi a scena aperta anche per Gabriel. Bellissimo l’abbraccio tra i dueni.