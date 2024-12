Oasport.it - LIVE F1, GP Abu Dhabi 2024 in DIRETTA: succede di tutto! Verstappen mette fuori Piastri, Leclerc è 8°!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1° giro/58riparte dopo il testacoda.è già 8°, pazzesco!1° giro/58 PRIMO COLPO DI SCENA!! Contatto alla prima curva!SEMAFORO VERDE! Iniziato il GP di Abudi F1.14.01 I piloti vanno a posizionarsi sulla griglia di partenza.14.00 Giro di formazione!13.58 Gomme medie per tutti, tranne Hamilton che parte con le dure.13.55dovrà attaccare a testa bassa, senza pensare alle gomme. Deve spingere e sorpassare, spingere e sorpassare, spinger e sorpassare. Se poi entrasse una Safety Car al momento giusto.13.53 Sainz dovrà essere aggressivo come non mai in partenza. Ormai è all-in, non c’è più niente da perdere. Bisogna solo attaccare e sperare.13.51 Pensando alla rimonta indiavolata che dovrà effettuaredall’ultima fila, quello di Abuè perlomeno un circuito che consente i sorpassi.