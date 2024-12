Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di domenica 8 dicembre

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di2024. Ariete I pianeti che incidono sulla vita sentimentale sono in aspetto intrigante anche per i rapporti di vecchia data, il matrimonio. Anche la passionalità di fuoco che voi trasmettete all'altro diventa un tramite per una trasformazione interiore. La cicogna ha sorvolato il tetto delle giovani coppie. Lo dice l'odierna Luna primo quarto in Pesci, domani pomeriggio e sera sarà nel vostro segno e la festa sarà grande. Sotto il profilo finanziario il periodo si concluderà con sicuro, vero, successo. Toro È fortuna, primo quarto nel segno dei Pesci, vi accoglie al risveglio e vi segue poi per l'intero giorno.