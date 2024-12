Panorama.it - Juventus, l'inutile confronto tra Thiago Motta e Allegri

Leggi su Panorama.it

Ladiha meno punti, dopo lo stesso percorso, rispetto a quella di. Questo fatto è indiscutibile perché lo dicono i numeri, l'unico su cui non si possa eccepire. Da qui in poi, però, tutto entra nell'opinabilità e, se vogliamo, anche il conto dei punti è soggetto a interpretazione visto che la Juve di Max non faceva le coppe e quella disì, con conseguente dispendio di energie. Il punto, però, non è decidere se era meglio quella di questa, o viceversa. L'obiettivo dovrebbe essere riuscire a sottrarre il racconto di questo inizio (ormai lungo) di stagione dalla guerriglia tra bande che divide tifosi e opinionisti ornai da un paio di anni.Non serve a nulla paragonare gol fatti e subiti, quanti tiri in porta, indici di pericolosità vari, clean sheet e possesso palla.