Sport.quotidiano.net - IBS Le Crete supera Città di Massa 6-3 nella serie C1 di calcio a 5

IBS Leha sconfitto ildicon un punteggio di 6-3partita dia 5 dellaC1, tenutasi a Rapolano Terme. La squadra di casa, IBS Le, ha visto le reti di Lucchesi (4 gol), Rapado e Piroli. Per ildi, i marcatori sono stati Laaribi, Marchi e Russo. Gli arbitri della partita erano Dragone di Firenze e Stoppa di Pontedera, con Paolino di Siena come cronometrista. Dopo questa sconfitta, ildirimane al terzultimo postoclassifica del girone unico diC1 con 10 punti. Tuttavia, la squadra allenata da Elio Fialdini e Stefano Fortini avrà la possibilità di riscattarsi nelle prossime partite, che si preannunciano meno impegnative. Il prossimo incontro vedrà ildiospitare lo Sporting Futsal Tau, attualmente ultimo in classifica con soli 2 punti.