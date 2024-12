Sport.quotidiano.net - Hellas Verona-Empoli 1-4, azzurri spettacolari al Bentegodi

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 8 dicembre 2024 – L’travolge l’al “”: 4-1, nella quindicesima giornata del girone di andata del campionato di serie A. Un successo che inguaia l’ex allenatore Paolo Zanetti: adesso la sua posizione sulla panchina degli scaligeri traballa. Per l’, temporaneo nono posto in classifica con 19 punti: un torneo sin qui da applausi. Succede tutto nel primo tempo. D’Aversa tiene fuori Henderson: c’è Cacace. La prima frazione di gioco è dominata dai toscani: un calvario per ile Zanetti., festa azzurra per il poker in casaL’avvio degliè sprint: al 1’ sinistro di Pezzella largo alla sinistra dell’estremo difensore scaligero. Al 16’avanti: Esposito recupera un bel pallone a metà campo, scende sulla destra, crossa per Colombo, subentrato all’infortunato Pietro Pellegri, e sulla respinta di un difensore si avventa sul pallone col piattone destro, che, deviato da Magnani, s’insacca alle spalle di Montipò.