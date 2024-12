Inter-news.it - Bayer Leverkusen-Inter, Bastoni c’è o no? Le condizioni – SM

Martedì sera l’torna subito in campo per la sesta partita della UEFA Champions League contro il. Alessandroci sarà o no? Lesecondo Sport Mediaset.INFORTUNIO – In ogni partita Simone Inzaghi rischia di perdere una pedina nella rosa a disposizione. Anche contro il Parma un giocatore è uscito prima dal campo, si tratta di Alessandro. Il difensore classe 1999 ha accusato un leggero fastidio alla coscia destra e non ha voluto forzare nei minuti finali del match di San Siro. Inzaghi non voleva privarsi nelle prossime partite die per questo lo ha sostituito subito con Matteo Darmian., ledi– Fortunatamente Inzaghi ha cambiato in tempo Alessandro. Il difensore ha fatto regolarmente scarico oggi con i compagni che avevano giocato contro il Parma e sta bene perciò in vista del match di martedì.