Ilrestodelcarlino.it - Ancona: la decisione di non aprire i mercati domenicali prima di Natale

Assessore Angelo Eliantonio, l’ultima querelle con i bancarellari: perché la scelta di non farlinelle domenichedi? "Sono tre domeniche. Ricordo che il mercato è accolto per lavolta in Corso Garibaldi, dove gli ambulanti sono stati per un anno e aperti sei giorni su sette. Siamo stati gli unici a scegliere, coraggiosamente, di farli stare lì e nel mentre abbiamo compendiato le esigenze degli esercizi in sede fissa, sui quali la pressione sarebbe stata eccessiva sotto. Non ci sembrava una scelta di buon senso". Eventi: previste novità nel cartellone? "Stiamo cercando di implementarlo: 14, 21 e 28 dicembre avremo concerti in piazza Roma, oltre a quello di chiusura a cavallo dell’Epifania. L’obiettivo è arricchire la proposta prenatalizia e intercettare quel pubblico che, anche grazie agli eventi, raggiunge il centro per acquisti nei nostri negozi".