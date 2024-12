Zonawrestling.net - Una nuova alba per Shinsuke ?

Cala il sipario sui War Games di Survivor Series. L’evento è stata la sede della resa dei conti tra il Team Roman e il Team Solo, vinta dai primi dopo il seppellimento di Solo che ha subito, a turno, le finishers di tutti i Face. Durante la serata abbiamo potuto apprezzare il ritorno di Rhea Ripley e del suo starpower che, da solo, ha riabilitato una contesa fino al suo ingresso un po’ statica e scoordinata. Gunther ha battuto per la seconda volta Priest, e per la seconda volta consecutiva grazie all’aiuto di Balor. Anche se la WWE sembra voler lasciare aperta la porta ad un loro terzo confronto, spero che questo non abbia mai luogo, e che la loro faida si concluda, per ora, con la sconfitta del portoricano. Per Gunther non è il momento giusto per perdere il titolo, e Priest non è l’avversario opportuno.