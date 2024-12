Anteprima24.it - Troppa Feldi Eboli per il Benevento5: sanniti travolti con sei gol

Tempo di lettura: 3 minutiUna rete più bella dell’altra consentono alladi avere la meglio nel derby campano contro il Benevento C5, andato in scena al PalaTedeschi. Finisce 1-6 per le volpi di Luciano Antonelli (con anche ben quattro legni colpiti), in una gara equilibrata nel primo tempo e dominata in lungo e largo nella ripresa dalle volpitane con reti d’autore. Anche il gol del momentaneo pareggio di Titon è una gemma, ma glitani dimostrano perchè in questo momento sono la squadra capolista, con una prestazione di alto livello che consente alle volpi di essere ancora imbattute dopo 9 turni di campionato e allungare la sua striscia record.Un grande primo tempo quello andato in scena a Benevento con tante occasioni, spettacolo e gol meravigliosi. La prima chance è dellacon Barra che liscia a porta vuota, la risposta dei padroni di casa arriva con Titon che sfiora la rete.