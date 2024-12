Tpi.it - Sapiens – Un solo pianeta: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 7 dicembre

Leggi su Tpi.it

– Un: ledi, 72024Stasera, sabato 72024, alle ore 21.45 su Rai 3 va in onda– Un, l’appuntamento con la divulgazione scientifica e ambientale condotto da Mario Tozzi.Isono il fine ultimo dell’evoluzione della vita, i migliori e più perfetti di tutti gli organismi? Le emozioni sono un loro esclusivo privilegio e prima di loro c’era il deserto emotivo?sentono rabbia, paura, gelosia, invidia o provano amore? Gli altri viventi sono in grado di generare e trasmettere cultura come fanno loro? Sonoalcuni degli interrogativi sui quali si concentrerà la quartadel programma condotto da Mario Tozzi.Quando vengono massacrati gli elefanti o sterminati i cetacei, non si impoverisce soltanto la biologia, ma anche la cultura del mondo: i viventi non umani generano e trasmettono cultura e ila stanno sopprimendo senza nemmeno averla conosciuta.