Ruba una borsa in un bar e si da alla fuga | rintracciata e arrestata in provincia di Latina

Furto con destrezza a Formia:36enne colta in flagranzaUn furto sventato grazie all’intervento tempestivo dei CarabinieriNella mattinata del 4 dicembre 2024, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Comando Compagnia di Formia (LT) hanno arrestato in flagranza di reato una donna di 36 anni, cittadina straniera, per un episodio di furto con destrezza. Il fatto è avvenuto all’interno di un bar del centro cittadino, dove la donna ha sottratto laa un’ignara cliente intenta a sorseggiare un caffè.La dinamica dell’arrestoDopo essersi impossessata della, contenente 400 euro in contanti, diverse carte di credito, un telefono cellulare e le chiavi di casa e dell’auto della vittima, la 36enne è stata prontamente fermata dai militari. Gli oggettiti sono stati recuperati e restituitiproprietaria.