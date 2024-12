Regalo di Natale da ho Mobile | 100 GB e tutto senza limiti a 599€

.com - Regalo di Natale da ho Mobile: 100 GB e tutto senza limiti a 5,99€

Arriva ildida ho: 100 GB di dati, chiamate ed SMSal costo di 5,99€ al mese e attivazione a 2,99€ per chi proviene da determinati operatori.L’offerta dell’operatore virtuale di Vodafone è disponibile fino al 27 dicembre, si tratta di una tariffa a tempo dedicata alle festività natalizie. Offerta hoPer i già clienti WindTre la tariffa sul fisso è scontata e super riccaÈ giàcon hoL’operatore virtuale di Vodafone propone na nuova offerta per le festività natalizie per chi decide di passare il proprio numero in hoentro il 27 dicembre 2024. Per chi proviene da iliad, Poste, CoopVoce, Fastwebe altri operatori virtuali effettuando la portabilità del numero paga l’attivazione solo 2,99€.Il costo del canone mensile è di 5,99€ per chiamatet, SMS illimitati e 100 GB di dati.