Quanto costava proteggere l’agricoltura Ue dall’accordo con il Mercosur

Venerdì 6 dicembre i Paesi dele quelli dell’Unione europea hanno firmato un importante accordo di libero scambio. La parte più importante di questo nuovo trattato internazionale è la diminuzione progressiva, fino alla quasi totale scomparsa, dei dazi doganali tra Ue e Paesi sudamericani della costa atlantica, che potrebbero cambiare radicalmente le economie di entrambi i blocchi.Entrambe le parti hanno da guadagnarci. L’Ue vuole aprirsi la strada nei mercati in forte crescita del Sud America, per prodotti come abbigliamento, automobili e vino, che erano pesantemente influenzati da dazi molto alti in entrata. L’Europa è inoltre interessata alle materie prime del Sud America, su tutte il litio, che serve a produrre le batterie per le auto elettriche. Ilinvece punta a esportare i propri prodotti agricoli in Ue più facilmente, una pratica molto scoraggiata prima dell’accordo a causa della politica protezionista dell’Ue nei confronti della sua agricoltura.