Metropolitanmagazine.it - Più libri più liberi 2024: a lezione di giornalismo con Alessio Sgherza

Si è tenuta ieri, 06 dicembre, ladidiin uno degli stand di PiùPiù. La fiera nazionale della piccola e media editoria che celebra anche quest’anno a Roma l’arte della lettura e la sua capacità di rendere. Tra le varie stanze del festival vi è una a cura de La Repubblica in cui giornalisti ed esperti dell’informazione tengono lezioni e salotti di dialogo.PiùPiùtraLa nota fiera Piùpiùnasce nel 2002 dall’idea del Gruppo Piccoli Editori dell’AIE. Il progetto prende vita dalla volontà di creare un’occasione in cui i piccoli editori del mercato possano trovare spazio. Uno spazio che nella realtà spesso non trovano in quanto oscurato dai big del settore. Dal 2017 la fiera viene ospitata nel centro congressi romano “La Nuvola” e qui, ogni anno, accorrono migliaia di persone per ascoltare dibattiti, presentazioni die assistere a performance di vario genere.