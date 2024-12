Pistoia-Trapani oggi in tv | programma orario e diretta Serie A 2024 2025 basket

Leggi su Sportface.it

Il, l’e come vedere in, sfida valida per la 10^ giornata delladi. Momento delicato per la squadra di casa che, dopo il cambio di allenatore, ha dato buoni segnali di reazione ma è incappata in tre sconfitte consecutive di misura, di cui l’ultima contro Treviso nonostante la partita, a un certo punto, sembrasse quasi in controllo dei toscani. Ora, questo testa a testa contro una formazione in forma strepitosa, che, da neopromossa, grazie alle quattro vittorie consecutive e ai risultati favorevoli dagli altri campi è salita fino alla seconda posizione attuale. La palla a due è fissata alle ore 20:45 di sabato 7 dicembre sul parquet del PalaCarrara. Di seguito, le informazioni per seguire in, valida per ladi