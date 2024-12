Liberoquotidiano.it - "Niente rispetto". Fonseca sbotta in tv con l'arbitro e Gasp lo umilia in diretta: "Le rimesse laterali?"

Un'Atalanta sempre più da scudetto c'entra la nona vittoria di fila in campionato battendo il Milan 2-1 con un gol di Lookman all87'. E mentre Gian Pieroerini gongola per il primo posto temporaneo davanti a Napoli e Inter ("I tifosi hanno diritto a cantare 'Vinceremo il tricolor'") il mister rossonero Paulomastica amaro e recrimina contro l'per il primo gol, firmato dall'ex De Ketelaere. E così, nel dopo-gara di Bergamo, nasce un duro scontro a distanza tra i due allenatori. "Nel primo tempo abbiamo fatto una bellissima partita, nel secondo tempo è invece mancata l'applicazione in attacco. Alla fine però abbiamo perso per due gol su palla da fermo. Sul primo gol c'era un fallo chiaro dell'Atalanta: so che quello dell'è un mestiere difficile, ma in questo momento non c'èper il Milan", tuona l'allenatore portoghese, che continua ad avere una squadra troppo altalenante e che a 22 punti (con una gara da recuperare) vede allontanarsi anche l'obiettivo minimo del quarto posto.