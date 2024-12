Oasport.it - Lando Norris in pole ad Abu Dhabi davanti a Piastri, Sainz in seconda fila, Leclerc partirà ultimo

Leggi su Oasport.it

si prende laposition del Gran Premio di Abu, l’della stagione: nelle qualifiche è doppietta McLaren che di fatto ipoteca il Mondiale costruttori. Terzo Carlosininsieme al sorprendente Nico Hulkenberg con Haas, mentre Charlesesce in Q2 con un giro cancellato per track limits e domanidall’ultima posizione.Nel Q1 provano a reagire le due Ferrari e Charlesfa segnare il miglior tempo in 1’23?302 con Carlosin terza posizione a un ritardo di 0?185. Una sessione estremamente equilibrata: basti pensare che l’, Jack Doohan, arriverà a un distacco di appena otto decimi dal leader,. Le McLaren non dominano e giungono in ottava e decima posizione con Oscar, mentre la principale sorpresa riguarda l’eliminazione da parte di Lewis Hamilton, solo diciottesimo.