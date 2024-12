La rivelazione choc dell’ex Miss Italia sul suo passato | Violenze e minacce dal mio ex tre anni di inferno

Leggi su Dayitalianews.com

Arianna David, conduttrice oggi 51enne, è stata incoronatanel 1993, ma il suoè segnato da una brutta storia di, botte,e stalking. Ha raccontato la sua vicenda in un’intervista a “Storiene”, ospite di Eleonora Daniele, paragonandola a quella tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, altra brutta storia che è culminata con una denuncia per stalking.Lo stalkingArianna David ha raccontato che, quando è tornata a vivere a Roma, ha iniziato a frequentare un ragazzo per alcuni mesi. Lei decise poi di interrompere la relazione, cosa che lui non accettò iniziando a stalkerizzarla conpsicologiche e anche fisiche. L’exha parlato di botte fisiche, lividi e ossa rotta e ha rivelato che una volta tentò addirittura di investirla con la sua auto per strada.