Quotidiano.net - Jeff Bezos al DealBook Summit: l'importanza della stampa libera e del sostegno pubblico

Leggi su Quotidiano.net

L’appello è esplicito: la, indipendente e affidabile va preservata a tutti i costi. Un presidio fondamentaledemocrazia. Se perfino oltreoceano, e nonostante l’uragano Trump, uno dei più importanti imprenditori del mondo,, fondatore di Amazon e proprietario del Washington Post, ribadisce l’dell’editoria giornalistica e avvia una riflessione sul futuroin questi termini, allora i tempi sono maturi per un cambio di marcia. Anche in Europa e, in particolare, in Italia. Lo scenario è quello autorevolissimo deldel New York Times, tradizionale appuntamento che mette a confronto i big dell’editoria e dell’informazione mondiale. E’ qui che spunta l’endorsement dinei confronti del nuovo presidente americano, con la speranza che l’atteggiamento del prossimo inquilinoCasa Bianca nei confrontisia cambiato.