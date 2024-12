Incidente nella notte esce di strada e si schianta contro un albero | morto a 29 anni

Leggi su Caffeinamagazine.it

Tragediaa Maser lungo la Schiavonesca, all’incrocio di via Sacconi. A perdere la vita un 29enne di Altivole, Luca Gazzola. Ancora da capire le cause ma pare che il ragazzo abbia sbandato e sia uscito dindosi poiun. L’impatto è stato devastante. Il 29enne, scrivono i giornali locali, èsul colpo e, poco dopo l’impatto, l’auto ha preso fuoco. Sul posto i volontari dei vigili del fuoco, il Suem 118 e i carabinieri.>>I vigili del fuoco di Asolo sono prontamente intervenuti sul luogo dell’per spegnere un principio di incendio che aveva coinvolto l’auto, la quale aveva iniziato a emettere fumo. Nonostante i soccorsi del personale del Suem, il medico ha dovuto constatare il decesso del giovane.Maser, terribilele:29enneLe operazioni di recupero del veicolo e di messa in sicurezza dellasi sono concluse alle prime ore del mattino, dopo un lungo intervento.