Grave incidente sull'A1 tra Anagni e Colleferro: un morto e una giovane gravemente ferita

Un tragicosi è verificato all’alba di oggi, sabato 7 dicembre, sull’autostrada A1 Roma-Napoli, tra i caselli di. L’impatto, violentissimo, ha coinvolto un van Toyota a sette posti e un furgone, causando la morte di un uomo di 48 anni e il ferimentodi sua figlia, di soli 22 anni.Secondo le prime informazioni, il van, diretto a Roma, avrebbe tamponato il furgone per cause ancora in corso di accertamento. L’uomo, residente in provincia di Napoli, èsul colpo, mentre la figlia è stata soccorsa in condizioni critiche e trasportata in elicottero al policlinico San Camillo di Roma. I sanitari del 118, giunti rapidamente sul posto, non hanno potuto fare nulla per salvare la vita del conducente, mentre i vigili del fuoco di Frosinone hanno lavorato per estrarre i corpi dalle lamiere.