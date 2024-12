È una strage Esplosione in un condominio è crollato tutto Molte vittime dispersi sotto le macerie

Leggi su Caffeinamagazine.it

Drammatico episodio alle prime luci di sabato 7 dicembre. Quando erano le 6.15 un incendio e un’hanno causato il crollo di un intero. E il bilancio che sta venendo fuori in queste ore parla di una vera e propria. Alcuni piani dell’edificio sono andati completamente distrutti elesono rimaste moltissime persone.Allarmati immediatamente, i soccorsi hanno raggiunto il luogo della tragedia trovandosi di fronte delle scene agghiaccianti. L’incendio e il crollo delavrebbe provocato parecchie. Decine di vigili del fuoco stanno lavorando alacremente per cercare di salvare quanta più gente possibile ed evitare che il dato finale possa essere ancora peggiore.Leggi anche:in un capannone, morti e feriti: soccorsi al lavoroIncendio edprovocano crollo di un: “”L’incendio e l’del, che si è praticamente sbriciolato, potrebbero aver causato almeno 20, stando a quanto riportato da molti organi di stampa, in particolare quello locale del Telegraaf.