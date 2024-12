Ilfattoquotidiano.it - Crolla un palazzo all’Aja: “Almeno 20 persone sotto le macerie”. Ma il bilancio è provvisorio

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’esplosione, l’incendio, poi il crollo.20hanno perso la vita per il collasso in piena notte di una palazzina residenziale di tre piani nella capitale dell’Olanda, l’Aja. I servizi di emergenza dell’Aia contano 20 vittime in un appartamento. Lo scrive il principale quotidiano olandese, Telegraaf, che cita i servizi di emergenza della capitale.quattro leportate in ospedale, mentre ilè ancora.L'articoloun: “20le”. Ma ilproviene da Il Fatto Quotidiano.