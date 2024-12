Romadailynews.it - Cina: aeroporto Daxing registra record ingressi, uscite di stranieri

Pechino, 07 dic – (Xinhua) – Il BeijingInternational Airport ha visto il numero di viaggiatoriche transitano attraverso l’immigrazione superare un milione quest’anno, segnando un nuovoper il numero annuale didi cittadiniin questo. Il numero, confermato ieri dalla stazione di controllo immigrazione dell’, e’ stato raggiunto dopo l’introduzione di una serie di politiche volte a facilitare l’ingresso degli, tra cui un aumento del numero di Paesi che godono dello status di esenzione dal visto, il che ha attratto viaggiatori da tutto il mondo in. La rete di voli internazionali fornita dall’e’ in continua espansione. Attualmente offre voli verso 43 destinazioni internazionali e regionali che coprono 25 Paesi e regioni in Europa, Asia e Medio Oriente, secondo l’