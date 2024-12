Ilrestodelcarlino.it - Ciarlatani di Pablo Remòn al teatro Galli con Silvio Orlando

Humor e profondità, leggerezza e critica amara per sdrammatizzare e allo stesso tempo riflettere sull’esistenza, sugli ‘impostori’ del quotidiano. Quei ‘’ che non vanno cercati solo sul palcoscenico, ma si incontrano nella vita di ogni giorno. Confonde i ruoli e annulla le distanze tra pubblico e spettatore, scena e realtà, spettacolo scritto e diretto dal drammaturgo spagnoloin scena da martedì a giovedì alnella traduzione italiana affidata a Davide Carnevali (ore 21). Tra gli attori svetta uno degli interpreti più amati e apprezzati della scena italiana,, che torna sul palcoscenico riminese a meno di due anni di distanza dall’ultima apparizione con lo spettacolo La vita davanti a sé. Insieme a Francesca Botti, Francesco Brandi, Blu Yoshimi, i quattro attori saranno protagonisti di un racconto in dieci capitoli.