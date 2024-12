Ilfattoquotidiano.it - Briatore dice addio al Twiga: Leonardo Maria Del Vecchio compra il marchio, i locali di Forte dei Marmi e Montecarlo e il Billionaire

FlavioalDel, uno degli eredi della fortuna del fondatore di Luxottica, ha infattito dall’imprenditore ile quattro notideiBaia Beniamin e lo storico immobile dela Porto Cervo che dal prossimo anno diventerà a sua volta. Lo ha fatto attraverso il suo family office Lmdv Capital, il family office, che possiede tra il resto diversinel cuore di Brera.Attraverso la Triple Sea Food, che a Milano ha creato Vesta, Casa Fiori Chiari e La Trattoria del Ciumbia, Lmdv capital crea così “una realtà italiana leader nell’hospitality di lusso con brand iconici, 50 milioni di fatturato e 600 persone”, recita la nota per la stampa. Ilstorico del gruppo Majestas, è nato nel 2000 in Versilia per poi crescere e affermarsi a livello internazionale.