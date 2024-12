Ilrestodelcarlino.it - Autovelox non omologato a Barbiano: giudice di pace annulla multa per eccesso di velocità

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una ragazza è statata per aver superato i limiti disu via Corriera, vicino a, frazione di Cotignola. Laregistrata era di 56 km/h, mentre il limite consentito è di 50 km/h. Tuttavia, ildihato lapoiché l'utilizzato non era, nonostante fosse autorizzato. Questa decisione si basa su una sentenza della suprema corte di cassazione che distingue tra omologazione e autorizzazione. L'avvocato Fabio Geminiani, che ha rappresentato l'automobilista, ha sottolineato che moltifissi potrebbero non essere omologati, aprendo la strada a ulteriori ricorsi da parte degli automobilistiti. Il Comune di Ravenna ha deciso di sospendere nuove installazioni difino a quando la questione non sarà chiarita, ma continuerà a utilizzare quelli già esistenti.