X Factor 2024 vince Mimì in Piazza del Plebiscito show di Robbie Williams

a trionfare nella finalissima di X, indel, a Napoli, ecco il racconto della puntataÈa trionfare in questa finalissima di X, loSky Original prodotto da Fremantle, nella prima finale in esterna nella storia internazionale del programma indel, a Napoli. Una cavalcata straordinaria, quella di, che con il suo giudice Manuel Agnelli e con le sue interpretazioni sempre intense ha conquistato il pubblico di #XFavendo la meglio sui Les Votives, secondi classificati; terzi I PATAGARRI, quarto Lorenzo Salvetti. Per Manuel prima vittoria nelle sue sei edizioni di XCaruso, per tutti semplicemente, ha 17 anni e viene da Usmate Velate (Monza-Brianza). Attraverso la sua musica vuole esprimere se stessa per comunicare le sue emozioni.