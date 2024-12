Ilfattoquotidiano.it - Via all’accordo commerciale tra Ue e Sud America. Francia e Italia contrarie, agricoltori in allarme: cosa prevede l’intesa col Mercosur

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato oggi la conclusione di un accordotra l’Unione Europea e il Mercato Comune del Sud (), l’organizzazione economica dei Paesi del Sudche da oltre due decenni negozia l’accodo di libero scambio con l’Ue. Si tratta dunque di una “giornata storica” e una “pietra miliare”, come l’ha definita von der Leyen, che ha sottolineato “l’importanza strategica” di una “vittoria per l’Ue e le future generazioni”. La presidente ha parlato a Montevideo, al vertice dei leader del(foto). “Creiamo un mercato da 700 milioni di persone. Questo accordo riflette i nostri valori comuni, il nostro impegno contro la deforestazione e per l’attuazione degli accordi di Parigi”, ha dichiarato. Ma il suo entusiasmo per un’intesa che definisce “win-win” non è condiviso da tutti.