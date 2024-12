Zonawrestling.net - Ricochet: “Senza Ricochet non ci sarebbe la AEW”

è stato uno degli acquisti di punta della AEW in questo 2024 e si è calato perfettamente nella nuova realtà poche settimane dopo che il suo contratto con la WWE è scaduto. Appena arrivato in AEW si è misurato contro Will Ospreay realizzando il sogno di tanti fan e anche dei due protagonisti di tornare a lottare sul quadrato uno contro l’altro e i due non hanno deluso dando luogo a diversi ottimi match. Il suo arrivo alla corte di Tony Khan è avvenuto 5 anni dopo la fondazione della AEW, ma in un certo senso pur non essendoci dal “giorno 0”,è convinto che quanto fatto nel passato sul ring abbia contribuito a quest’idea di nuova federazione.“Gettato le basi per un mondo dove la AEW può esistere”è stato intervistato in radio nel programma radio 103.5 Kiss FM Hot Tag with Brad e ha rilasciato delle dichiarazioni particolarifalsa modestia.