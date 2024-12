Lanazione.it - Riapre il Museo Etrusco. Struttura più ampia e ricca. Su il sipario a marzo 2025

"È uno degli obiettivi del nostro mandato che sono contento di aver raggiunto, a maggior ragione perché l’investimento nella cultura è sempre più una rarità". C’è soddisfazione nella voce del sindaco di Bientina, Dario Carmassi, nell’annunciare che la città ha nuovamente il suo. Proprio in questi giorni sono stati ultimati i lavori di quello che era il piccolo spazio espostivo nella chiesetta di San Girolamo e che torna in una nuova veste, più grande e più, nella rita Torre del giglio. Un investimento da circa 560mila euro, per la maggior parte (325mila) finanziati dalla Regione per allestire e restaurare i reperti di ciò che sarà il "di storia antica del territorio" e che aprirà ufficialmente i battenti a, una volta conclusi i lavori di rifinitura “fatti per bene“.