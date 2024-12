Unlimitednews.it - Porro “Con Road Show portiamo Salone del Mobile.Milano nel mondo”

MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Siamo soddisfatti di ritornare a Miami come prima tappa americana del nuovoche vedràdeltoccare numerose altre destinazioni per raccontare la prossima edizione di questo evento in grado di valorizzare la qualità e l’heritage delle aziende del design italiano e di tutti i nostri espositori”. Lo dice Maria, presidente deldel, a margine della tappa di Miami delinternazionale.f11/sat/gtrUnlimited News - Notizie dal