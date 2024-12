Quotidiano.net - Neonati sepolti in casa: il lato dark della madre dietro la sua normalità

Chiara Petrolini non ha bisogno di scappare. La sua forza è la, la capacità di mimetizzarsi in una vita apparentemente perfetta, senza mai tradire il minimo segnale di ciò che nasconde davvero. È questa capacità che ha portato i giudici del Tribunale del Riesame di Bologna a una decisione netta: la ragazza deve tornare in carcere. Non ci sono alternative, perché Chiara non è solo pericolosa. Ed è come se fosse invisibile. Nella sua villetta di Vignale di Traversetolo si sono consumati potenzialmente due omicidi, due gravidanze portate a termine in segreto, due vite spezzate. I genitori erano presenti, ma nulla li ha portati a sospettare cosa stesse accadendo sotto i loro occhi e sotto il loro tetto. Non il sangue trovato sui tappeti o nel lavandino, non il silenzio assordante che avvolgeva queimai sentiti piangere.