Marevivo | Aumento degli scarichi fognari nell’area protetta Gaiola-Nisida Vergognoso ok dal Governo

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, di concerto con il Ministero della Cultura, ha completamente ignorato l’incidenza negativa del Praru, il “Piano di Riqualificazione Ambientale e Rigenerazione Urbana del SIN Bagnoli-Coroglio”, sulla Zona Speciale di Conservazione Europeae l’Area MarinaParco Sommerso di. Con decreto ministeriale ha espresso parere favorevole sulla compatibilità ambientale del progetto di riconfigurazione che, prevedendo l’incrementodi acque reflue sui fondali marini, rischia di compromettere per sempre l’oasi naturalistica e l’intera costa cittadina”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dache “dinnanzi alle manifeste e macroscopiche illegittimità del decreto, che non possono e non devono passare inosservate, nei prossimi giorni presenterà ricorso nelle sedi amministrative e penali competenti”.