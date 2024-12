Panorama.it - Macron è rimasto vittima dei suoi giochi di prestigio

La caduta del governo Barnier ha messo seriamente in difficoltà Emmanuel. Il presidente francese ha escluso le dimissioni, negando ogni responsabilità nella crisi in corso. Tuttavia i problemi per lui restano numerosi.Innanzitutto un sondaggio commissionato dal Figaro ha registrato che per il 46% dei francesi la colpa della situazione attuale è da attribuire proprio a lui: solo l’11% dice altrettanto del Rassemblement National e appena il 10% del Nuovo Fronte Popolare. In secondo luogo, non è detto che l’inquilino dell’Eliseo riesca a trovare i numeri per un nuovo governo nelle prossime ore: il che rischia di gettarlo nell’imbarazzo davanti al presidente americano in pectore, Donald Trump, che sta arrivando a Parigi per partecipare all’inaugurazione di Notre Dame. In terzo luogo, anche riuscisse a formare un nuovo governo in fretta, è assai probabile si rivelerà nuovamente un esecutivo traballante.