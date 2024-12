Ilrestodelcarlino.it - L’intervallo? Sotto stretto controllo. Al Copernico scatta il giro di vite: "Misura disposta per la sicurezza"

Sono due, in realtà, i documenti che il dirigente scolastico dell’ItiFrancesco Borciani (foto), ha prodotto. Il primo, inviato agli studenti. Mentre il secondo alle famiglie. L’obiettivo è quello di modificare lo svolgimento delche "diversi studenti trasformano in un estenuante gioco di provocazioni ed elusione della vigilanza". Per cui, tutti in aula. "Gli intervalli – si legge nella circolare – verranno svolti in aula,la sorveglianza dell’insegnante dell’ora. Gli allievi si procureranno in anticipo le merende, mandando un delegato al banco del fornitore, o usciranno per andare alle macchinette o ai bagni con le normali modalità delle lezioni, quindi uno alla volta". "I passaggi dalla sede centrale alla sede aggregata o viceversa si effettueranno nel corso delcon l’accompagnamento dell’insegnante – prosegue il documento – o di un collaboratore scolastico.