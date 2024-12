Digital-news.it - Lega Pro assegna i diritti pay della Serie C a Sky Italia per il triennio 2025-2028

Lana Calcio Professionistico, con riferimento alla procedura competitiva per la licenza del “Pacchetto Nazionale Dirette a Pagamento”, il cui termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 6 dicembre 2024, ore 12:00, comunica che, in adesione all’invito a offrire e in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs n. 9/2008 e alle Linee Guida approvate con delibera del 24 settembre 2024 n. 369/24/CONS dalla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e con il provvedimento del 24 settembre 2024 n. 31335 (SR47) dall’Autorità per la Concorrenza e il Mercato, la licenza deiaudiovisivi relativi al “Pacchetto Nazionale Dirette a Pagamento” per le stagioni sportive/2026, 2026/2027 e 2027/è statata all’OperatoreComunicazioneSkyS.r.