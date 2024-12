Ilgiorno.it - L’archistar Cucinella, “Milano ha saputo intercettare il futuro, ma diseguaglianze e tensioni sono cresciute”

, 6 dicembre 2024 – Ricca, coraggiosa, felice. Ma anche fragile, con pezzi di tessuto in crisi, in ombra.che splende e si rinnova,sul lato oscuro della Luna. Mario, l’architetto che ha immaginato il padiglione Italia all’Expo 2025 di Osaka come rappresentazione della città ideale, si interroga suldi quella reale nella quale vive, dividendosi con Bologna. Architetto, sarà banale parlare di unafatta di contrasti, ma non è raro che la si veda sotto questa luce: la sua diagnosi? “Una città che ha accettato la sfida del, forse l’unica in Italia che ha accolto l’architettura contemporanea, che si è rinnovata anche grazie alla collaborazione fra pubblico e privato. Una spinta interessante, un fenomeno che è anche politico, che ha puntato a recuperare il gap con l’Europa”.