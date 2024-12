Oasport.it - Judo, a Tokyo l’ultimo Grand Slam della stagione. Parlati e Pirelli tra i 12 azzurri in gara

La lungainternazionale dista per volgere al termine, conche si appresta ad ospitare questo weekend (tra sabato 7 e domenica 8 dicembre)evento del World Tour per il 2024. Il prestigiosonipponico accoglierà 274 atleti provenienti da 44 Paesi diversi, tra cui un blocco di 56 giapponesi ed una rappresentativa di 12 italiani.Ambizione importante in chiave azzurra per gli olimpionici di Parigi 2024 Christiane Gennaro(già vincitore di questo evento nel 2022), possibili protagonisti in ottica podio e vittoria rispettivamente nelle categorie di peso -90 e -100 kg. In campo maschile vedremo in azione anche Valerio Accogli (66 kg), Mattia Miceli (66 kg), Giovanni Esposito (73 kg), Giacomo Gamba (81 kg), Leonardo Casaglia (81 kg) ed Enrico Bergamelli (100 kg).