Cultweb.it - Jude Law racconta il “panino perfetto” (ed è adorabile)

Leggi su Cultweb.it

Law non mangia pane e, forse per questo, è ancora così affascinante a 50 anni. La questione, però, non è solamente la sua avvenenza e la dieta seguita. Il fascino dell’attore inglese, infatti, è stato amplificato dalla serenità che sembra aver raggiunto in questi ultimi anni. Un equilibrio che Law ha dimostrato di dovere tutto alla sua famiglia. E che è stato riassunto alla perfezione nella risposta data durante la sua intervista con Stephen Colbert, conduttore del “The Late Show” della CBS.Qui, dopo aver identificato l’Homo Sapiens fascista come “l’animale più pericolo mai apparso sulla Terra“, ha risposto alla domanda: Qual è il tuopreferito? A quel punto, con un romanticismo d’altri tempi ha ammesso che il sandwich preferito della sua vita è quello composto da lui, sua moglie ed i loro bambini nel mezzo.