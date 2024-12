Metropolitanmagazine.it - James Gunn ha pensato di portare il “The Batman di Robert Pattinson nel suo DCU

Il DCU die Peter Safran è appena partito con Creature Commandos. Tra poco arriveranno l’attesissimo film su Superman e la seconda stagione di Peacemaker. Il Thedi Matt Reeves, invece, insieme alla serie The Penguin, sono progetti che fanno parte di Elseworld, l’etichetta usata per qualsiasi cosa ambientata al di fuori della nuova continuità DCU die Safran. “Ci ho“, ha rispostoquando gli è stato chiesto se avessedi includere ildinel DCU al podcast Happy Sad Confused. “Penso a tutto, parliamo di tutto“. “Saresti un idiota a non considerarlo“, ha continuato, aggiungendo che i DC Studios sono “impegnati” a raccontare le storie di Elseworlds e quelle della DCU.“Voglio la libertà di raccontare le storie Elseworlds. Vogliamo essere in grado di raccontare una storia in cui Superman è molto diverso dalla sua controparte DCU“, ha detto