Calciomercato.it - Inter-Parma, subito KO l’osservato speciale dei nerazzurri

Infortunio nei primi minuti dell’anticipo di San Siro: la squadra di Pecchia perde uno dei suoi titolarissimi L’ospita ilnell’anticipo di campionato a San Siro, dopo la partita rinviata domenica scorsa a Firenze per il malore occorso al centrocampista viola Bove.(LaPresse) – Calciomercato.itSimone Inzaghi conferma praticamente lo stesso undici del ‘Franchi’ contro la Fiorentina, con Bisseck e Dumfries titolari nel settore destro dello scacchiere nerazzurro e Darmian inizialmente in panchina. Coperta corta in difesa per l’allenatore piacentino, considerando la contemporanea assenza di Pavard e Acerbi. Il nazionale francese rientrerà a fine mese, mentre l’esperto difensore ex Lazio non ha ancora smaltito il guaio muscolare rimediato a Verona e spera di recuperare martedì per l’incrocio in Champions League nella tana del Bayer Leverkusen.