In crescita il mercato del ricondizionato

Roma, 6 dicembre 2024 – E’ sempre più una scelta green, che permette di incidere di meno sull’ambiente, oltre che di risparmiare qualcosina. E’ quella che riguarda i dispositivi ricondizionati, sempre più scelti dai clienti, non solo in Italia. Infatti, nel 2023 a livello globale questoha avuto un incremento del volume d’affari pari al 15%, come riportato dall’International Data Corporation.Perché si sceglie ilLa maggiore attenzione del consumatore finale, su temi quali l’economia circolare, l’impatto dei dispositivi e della loro raccolta a fine vita, i processi produttivi rispettosi dell’ambiente, sono tutte concause di unadeldel, che ha permesso di ottenere sia vantaggi economici sia minori dispendi per l’intera collettività nel recupero e nello smaltimento dei rifiuti elettronici.