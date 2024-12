Ilrestodelcarlino.it - Imola, stanziati 450mila euro per gli affitti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 6 dicembre 2024 – Oltre 223milada dividere per le 346 famiglie ammesse al contributo. È quanto la Regione ha destinato al circondario imolese per finanziare il ‘bando’, pensato appunto per quei nuclei bisognosi di un aiuto nel pagamento dei canoni di locazione. Una somma, quella stanziata dall’ente di viale Aldo Moro a Bologna, alla quale l’Asp imolese aggiungerà ulteriori 225milaavanzati dalla precedente graduatoria. A conti fatti, dunque,circa con i quali rispondere al maggior numero di domande possibili, considerando che ognuna delle 346 famiglie di cui sopra può ambire al rimborso del pagamento di massimo tre mensilità per un totale non superiore ai 1.500. “Non arriveremo a coprire in maniera totale tutte le richieste – premette l’assessora alle Politiche sociali, Daniela Spadoni –.