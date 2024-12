Lanotiziagiornale.it - Il vero campo largo? Quello contro la povertà

Negli ultimi 10 anni, si legge nell’ultimo rapporto UBS, il Billionaires Ambitions Report, giunto alla decima edizione, i miliardari hanno sovraperformato i mercati azionari globali e il loro patrimonio complessivo è aumentato del 121%, passando da 6.300 miliardi di dollari a 14.000 miliardi di dollari. Insomma, i ricchi sono sempre più ricchi e non è difficile capire che il sistema capitalistico mondiale sia la piattaforma perfetta per agevolare i Paperoni.E in Italia? I 56 miliardari dello scorso anno ora sono diventati 62, ma soprattutto il loro patrimonio è salito da 162,3 a 199,8 miliardi di dollari, con una crescita del 23,1%, fra le più alte in Europa. Per avere un’idea delle proporzioni, in Francia e in Germania gli ultraricchi si sono accontentati di aumentare il loro patrimonio “solo” del 10%.