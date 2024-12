Tpi.it - “Ho un piano per uccidere Meloni”: così i neonazisti progettavano di scatenare la guerra civile

Le Direzioni distrettuali antimafia di Bologna e Napoli hanno sgominato un’organizzazione neonazista attiva in Italia che stava lavorando a unperla presidente del Consiglio Giorgia. Le persone finite in manette sono 12, mentre gli indagati sono 25 di età compresa tra 19 e 76 anni.Le misure cautelari sono state eseguite nelle città di Bologna, Bari, Brindisi, Lecco, Milano, Monza Brianza, Modena, Palermo, Pesaro Urbino, Pescara, Pordenone, Ravenna, Roma, Teramo, Trieste, Vercelli e Vicenza.L’organizzazione – particolarmente attiva sulla piattaforma di messaggistica online Telegram – si chiamava “Werwolf Division” (traduzione tedesca di “lupi mannari”), poi aveva cambiato nome in “Divisione nuova alba”.I magistrati scrivono che i cospirazionisti, “seguendo ideali suprematisti e, nella loro espressione più estrema dell’accelerazionismo, mirava al sovvertimento dell’attuale ordinamento per l’instaurazione di uno stato etico e autoritario, incentrato sulla razza ariana, progettando persino azioni violente nei confronti di alte cariche delle Istituzioni”.