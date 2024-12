Serieanews.com - Hanno giocato tanto, ma molto male: le più grandi delusioni di questa Serie A

deluso le aspettative e a certificarlo sono anche le medie voto. Analizziamo i calciatori top chefatto peggio finoraSi chiamanoperché proprio da loro ci si aspettava qualcosa di più. La lista sarebbe lunghissima, ma abbiamo seguito dei criteri precisi per selezionare i calciatori simbolo di“flop 5” dellaA, e ve li andiamo a spiegare.Teun Koopmeiners è solo una delle 5di questo campionato (AnsaFoto) –anews.comNon è facile stilare una lista di quei calciatori che nonreso secondo le aspettative. I “se” e i “ma” sono numerosi e ogni scelta porta con sé qualche inevitabile polemica e qualche giustificazione latente. Abbiamo provato a seguire qualche criterio oggettivo per rendere la decisione meno faticosa: in primo luogo calciatori che abbianoalmeno 10 partite su 14, quindi non gente relegata in panchina o infortunata.